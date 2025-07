I calabresi nel 2024 hanno speso quasi 3,8 milioni di euro in più rispetto al 2023 per eventi culturali, sportivi e fieristici. Lo riportano i dati Siae, secondo cui i guadagni complessivi dalla vendita di 1.669.407 biglietti sono stati di 25,61 milioni.

I concerti di musica pop, rock e leggera sono in pole position per somma complessiva spesa (oltre 8 milioni di euro per 265.755 biglietti staccati), mentre il calcio svetta per presenze (639.211 persone sugli spalti per un giro d'affari di 7.293.788 euro). Seguono il teatro di prosa (232.413 spettatori per 3.228.571 euro), i parchi divertimento (141.426 ticket e 2.378.604 euro) e le discoteche (oltre 110mila vendite per un milione e 900mila euro).

Nella top 5 degli appuntamenti più seguiti il calcio si conferma un momento di grande partecipazione, con i match Cosenza-Catanzaro (3 marzo, oltre 19mila tifosi), Cosenza-Sampdoria (23 febbraio, 15.635 persone), il play-off Catanzaro-Cremonese (21 maggio, 12.609 spettatori) e Catanzaro-Sassuolo (18 agosto, in 12.480 sugli spalti). Al terzo posto, però, spunta il live di Geolier all'Arena del Teatro dei ruderi di Diamante, provincia di Cosenza: c'erano 15.448 fan.