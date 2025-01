Migliaia i voti raccolti in pochi giorni per la consultazione lanciata dalla nostra testata. Stabili le posizioni ai vertici ma tutto può ancora cambiare – VOTA QUI

Mancano poche ore alla chiusura del sondaggio lanciato da LaC News24 per eleggere il calabrese più influente del 2024. Migliaia i voti raccolti per la prima di una serie di consultazioni web che la nostra testata dedicherà ai grandi temi di interesse regionale e non solo che aprirà al dialoghi con i nostri lettori.

Stabili ancora le posizioni al vertici. Al momento, il primo posto è occupato dal rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, che continua a dominare con un ampio distacco. La sua leadership conferma l’apprezzamento per il suo lavoro nella promozione di un ateneo che ha saputo attrarre talenti internazionali e rilanciare la ricerca.

Al secondo posto troviamo l’amatissimo capitano del Catanzaro Pietro Iemmello, l’uomo immagine dell’exploit giallorosso nel campionato 2023-2024. Iemmello è di fatto un idolo per i tifosi, che lo considerano un vero e proprio emblema del Catanzaro, capace di trascinare la squadra con i suoi gol e la sua personalità.

Al terzo posto nella classifica ancora parziale c’è Elena Sodano “l’imprenditrice della cura”. Con la sua Casapaese a Cicala ha creato un angolo di normalità per le persone affette da demenza, dando vita a una realtà unica in Italia.

Il quarto e il quinto posto sono invece occupati da Franca Melfi, la pioniera della Chirurgia robotica rientrata in Calabria, e dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Nulla di definitivo ancora, infatti il sondaggio si chiuderà oggi, 10 gennaio, alle ore 19 e fino ad allora tutto può cambiare. Ogni utente potrà votare una volta al giorno ed esprimere al massimo tre preferenze. E allora buon voto a tutti.