Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Ospite in studio il capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi

Un reportage dalla Locride, messa in ginocchio dall'ondata di maltempo della scorsa settimana. Un altro reportage da Caulonia, dove la viabilità continua ad accusare seri problemi a causa del crollo parziale del ponte sull'Allaro avvenuto lo scorso anno in coincidenza con un'altra alluvione che ha investito la jonica reggina. E ancora, il punto sul ponte Cannavino, a Celico, nel Cosentino, sul quale sono stati attivati dei continui monitoraggi alla luce dell'allarme sulla sua staticità dilagato sui media e sui social network.



Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19, e in replica questa sera alle 22.30.