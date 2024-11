Riti Mariani, tradizioni popolari e fede religiosa. Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. A partire dalle 14.30 su LaC

Riti Mariani, tradizioni popolari e fede religiosa sono al centro della puntata di oggi de I fatti in Diretta, il programma che andrà in onda alle 14.30 e in replica alle 23.00 sul canale 19. Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, saranno il vescovo emerito della diocesi di Lamezia Terme, Mons. Vincenzo Rimedio, e lo storico Michele Furci.

Il rapporto tra i calabresi e la devozione per la Madonna Immacolata sarà inoltre analizzato grazie all’intervista al mariologo Filippo Marino realizzata da Agostino Pantano. Nella puntata, inoltre, verrà trasmesso un servizio sulle litanie di preghiera in dialetto calabrese stretto, ancora oggi cantate nella chiesa di Nicotera Marina durante le “messe della novena” che precedono la spettacolare processione in mare della Statua che, secondo una leggenda, fu trovata nelle acque antistanti il paese.

Nella trasmissione, infine, anche spazio dedicato alle tradizioni culinarie con la preparazione di alcuni dolci creati dalle massaie vibonesi.

