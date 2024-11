Come si vive nei campi profughi? Cosa si può davvero provare nel lasciare tutto per paura? Ne parleremo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. A partire dalle 14.30 su LaC

“Calabria umanitaria”, è il tema della puntata odierna de i fatti in diretta. L’anteprima sarà dedicata alla causa che portano avanti decine di cittadini di Reggio Calabria che vivono nella frazione Paterriti. Una zona della nostra regione che sembra dimenticata da tutti. Una zona nella quale la gente soffre per disagi insopportabili.

Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, saranno Aboubakar Soumahoro, del coordinamento nazionale dell’Unione sindacale di base ed Enzo Infantino, attivista per i diritti umani.

Come si vive nei campi profughi? Cosa si può davvero provare nel lasciare tutto per paura? Quante volte al minuto un padre, una madre, una figlia possono pensare ai propri cari lasciati nella terra d'origine? Dove si trova davvero la forza di andarsene e sperare in una nuova vita? E ancora la situazione emergenziale della tendopoli di San Ferdinando saranno i temi e gli interrogativi che caratterizzeranno il dialogo in studio.

