Questo il tema della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Ampio spazio anche all’operazione “Settimo cerchio” che stamani ha portato all’arresto di tre persone per i reati di prostituzione minorile e corruzione di minorenne

“Discarica di Celico, la protesta non si ferma”, è il titolo della puntata di oggi de I Fatti in Diretta che andrà in onda a partire dalle 14.30 su LaC (canale 19). Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, saranno due componenti del comitato ambientale presilano, Italo Romano, Vincenzo Barresi e Francesco Saccommanno, esponente di rifondazione comunista. Nel silenzio della politica e delle istituzioni, gli ospiti in studio ricostruiranno il senso di una emergenza ambientale che, anche in questo caso, viene denunciata solo dai movimenti.



E proprio con i componenti del comitato ambientale presilano si collegherà l’inviato Agostino Pantano, che descriverà da Rovito, il disagio vissuto dagli abitanti del posto e il duro monito che il comitato vuole rivolgere alle istituzioni chiamate a lavorare per la chiusura della discarica. Nel corso della puntata, ci saranno collegamenti con Paolo Parentela, deputato del Movimento 5 Stelle, e con Maria Teresa Improta, giornalista di QuiCosenza.



Ampio spazio nell'anteprima sarà dedicato all'operazione "Settimo cerchio" che stamani, a Vibo Valentia, ha portato all'arresto di tre persone per i reati di prostituzione minorile e corruzione di minorenne aggravati.

