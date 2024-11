La puntata odierna della trasmissione sarà dedicata interamente al Natale. Ospiti in studio, collegamenti e approfondimenti. A partire dalle 14.30 su LaC

Una prima parte della stagione volata via tra inchieste, reportage, approfondimenti sui principali casi di cronaca e di attualità che hanno interessato la Calabria. Oggi, invece, "I fatti in diretta" (in onda alle 14.30 su LaC, canale 19, e in replica alle 22.30) sarà dedicata interamente al Natale.

Ospite in studio chef Mario Pignataro che proporrà un menù speciale per la sera vigilia e il giorno di Natale: portate della tradizione rivisitate in chiave moderna. Ospite anche don Gaetano Currà, sacerdote e studioso delle tradizioni religiose. L'inviato Agostino Pantano sarà invece in collegamento con la scuola "Progetto danza" diretta da Antonella Ferraro, che illustrerà le prove dello spettacolo natalizio che avrà luogo a Vibo Marina nella giornata di domani.