“Giustizia riparativa, la Calabria ci prova” è il titolo della puntata di oggi de I FATTI IN DIRETTA (ore 14.30, canale 19) che prende spunto da un incontro davvero speciale avvenuto lo scorso week end a Palmi, nell’ambito di una due giorni di dibattiti organizzata dal giudice Antonio Salvati e dal cappellano del carcere don Silvio Mesiti.

Il faccia a faccia che verrà riproposto in un intenso reportage della trasmissione condotta dal direttore Pietro Comito e Rosaria Giovannone, è quello tra Agnese Moro - la figlia di Aldo, lo statista ucciso dalla brigate rosse nel 1978 – e gli ex terroristi Adriana Faranda e Franco Bonisoli.

In studio, a dibattere su come vittime e autori di un reato possano incontrarsi in base al metodo della cosiddetta “giustizia riparativa”, saranno i due organizzatori dell’evento palmese e l’avvocato Agostino Siviglia, Garante dei detenuti nel carcere di Reggio Calabria. Diversi i contributi proposti durante la puntata, assieme ai punti di vista di figure di primo piano della magistratura – come i giudici Roberto Di Palma ed Emanuele Crescenti -, uomini di chiesa come il vescovo Francesco Milito, nonché docenti come Claudia Mazzucato dell’Università Cattolica di Milano, partner nella due giorni di Palmi.