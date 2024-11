Un caso che a ventisette anni di distanza presenta ancora diverse ombre. Ne parleremo oggi nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone

Era la sera del 18 novembre 1989. Moriva Denis Bergamini. Un caso che - quasi ventisette anni - dopo tre inchieste giudiziarie, una conclusasi con una sentenza assolutoria per omicidio colposo, le altre due con l'archiviazione, presenta diverse zone d'ombra mai diradate.

Sarà il caso Bergamini al centro della puntata odierna de "I fatti in diretta", in onda alle 14.30, su LaC. Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, il giornalista Francesco Mollo, Pietro Pallo del direttivo di Cosenza nel cuore e Sergio Crocco, dell'associazione Verità per Denis. Nel corso della trasmissione, ricostruzioni, interviste e schede.