Di immigrazione e di accoglienza tornerà ad occuparsi questo pomeriggio, alle 14:30, su LaC, canale 19, la trasmissione condotta da Pietro Comito

Il programma, in onda oggi alle 14.30, proporrà la seconda parte dell'inchiesta sul residence terra di nessuno che insiste ormai da anni a Falerna, dove 280 immigrati vivono in un'autentica zona franca sorta, dopo l'emergenza Nord Africa, in un piccolo complesso turistico.

In studio - ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone - la demografa dell'Università della Calabria Manuela Stranges, che spiegherà flussi migratori e presenze in Calabria, l'attivista Giovanni Maiolo, che da anni è protagonista di alcuni tra i migliori progetti di accoglienza e integrazione, e l'infettivologo Alfredo Vallone, che ha una vasta esperienza nella cura dei migranti e nell'accoglienza sanitaria dopo gli sbarchi.

L'inviato Agostino Pantano sarà invece a Corigliano dove, assieme a Giuseppe De Lorenzo, sindacalista della Cgil e ad altri operatori e attivisti per i diritti umani racconteranno la loro esperienza con un gruppo di immigrati minorenni non accompagnati oggi ospiti di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it