"Immigrazione: la Calabria dell'integrazione". Questo il tema della puntata odierna della trasmissione "I fatti in diretta", in onda su LaC alle 14.30. Il format condotto da Pietro Comito realizzerà un focus sul sistema dell'accoglienza in Calabria, spiegando le dinamiche legate alla gestione dei flussi migratori e alla cura, all'accoglienza e alla ripartizione degli immigrati una volta approdati lungo le coste della nostra regione. Al contempo tornerà ad occuparsi sulla situazione nelle tendopoli della Piana di Gioia Tauro e si collegherà in diretta con lo Sprar di Gioiosa Jonica, dove l'inviato Angelo De Luca incontrerà operatori, volontari e ospiti del centro realizzato nella Locride, un'area divenuta modello - nel mondo - di accoglienza e integrazione.