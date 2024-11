E' questo il tema della puntata odierna della trasmissione che spiegherà il resoconto dei danni, in corso proprio in queste ore, nelle zone della Calabria più colpite dall'ultima ondata di maltempo. Inizio alle 14.30 su LaC, canale 19

"Maltempo in Calabria, la conta dei danni". E' questo il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, che spiegherà il resoconto dei danni, in corso proprio in queste ore, nelle zone della Calabria più colpite dall'ultima ondata di maltempo. I danni maggiori si sono registrati nel Crotonese, nella Locride ma anche lungo il litorale jonico catanzarese e nell'entroterra vibonese. Con il contributo di ospiti, interviste, filmati e schede, la trasmissione in onda alle 14.30 su LaC farà il punto della situazione.