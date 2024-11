Al centro della puntata odierna l'inchiesta che ha portato all'arresto del senatore Antonio Caridi, degli avvocati Paolo Romeo e Giorgio De Stefano e dell'ex sottosegretario regionale Alberto Sarra

"Mamma Santissima - La verità della 'ndrangheta". E' questo il tema della prima puntata della seconda edizione della trasmissione "I fatti in diretta", in onda oggi alle 14.30 (in replica alle 21.00) su LaC, canale 19 del digitale terrestre.

Il programma condotto da Pietro Comito tratterà l'inchiesta che ha svelato il livello "invisibile" della 'ndrangheta, conducendo all'arresto - tra gli altri - del senatore Antonio Caridi, oltre che degli avvocati Paolo Romeo e Giorgio De Stefano e dell'ex sottosegretario regionale Alberto Sarra.

La trasmissione - attraverso intercettazioni, ricostruzioni, schede e interviste - traccerà un excursus storico dell'evoluzione della 'ndrangheta e della lotta alla 'ndrangheta dalla maxioperazione "Olimpia" ai giorni nostri.

Ospiti in studio il procuratore generale di Ancona, nonchè magistrato di punto del pool antimafia di Reggio Calabria che condusse l'inchiesta "Olimpia", Vincenzo Macrì; padre Giovanni Ladiana del movimento Reggio Non Tace; la giornalista di Repubblica Alessia Candito e il docente di Storia della criminalità organizzata all'Università Roma Tre.

Oggi alle 14.30 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lacnews24.it e www.lactv.it