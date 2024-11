Storie di portatori e portatrici di disabilità che ce l'hanno fatta, in una società che purtroppo non sempre invoglia a passare dalle parole ai fatti. Ne parleremo oggi nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Alle 14.30 su LaC

E' un racconto in chiaroscuro quello proposto nella puntata di oggi de I fatti in diretta che, con il titolo "Opportunità oltre le barriere", raccoglie testimonianze di calabresi tenaci che hanno dimostrato che si può abbattere ogni barriera culturale e fisica, ma descrive anche i limiti di una legislazione che non sa imporre ad aziende e istituzioni l'obbligo di far entrare i portatori di handicap nel mondo del lavoro.



Ospiti del direttore Pietro Comito e di Rosaria Giovannone saranno Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Luigi Casile, direttore generale della One Power Reggio Bic, la squadra di basket in carrozzina che e' ai vertici del campionato nazionale di serie B.

Due storie esemplari di figure che nel campo delle istituzioni e in quello dello sport si battono per riconoscere anche a tanti altri quelle opportunita' che hanno saputo sfruttare nella propria vita. Come ha fatto anche Giuseppe Carbone, dipendente Enel non vedente, che oggi e' segretario provinciale di Reggio della Filctem-Cgil. Il sindacalista, collegato in trasmissione via skype, raccontera' come vive la propria disabilita' a contatto con altri lavoratori, ma sopratutto descriverà i limiti dei controlli che rendono il mondo del lavoro ancora lontano per molti disabili.

Un'altra storia di eccellenza, infine, è quella che racconterà l'inviato Agostino Pantano collegato da una struttura che, gestita dall'associazione "Equiparando", sulle colline di Catanzaro propone corsi di ippoterapia e offre ai bambini disabili servizi all'avanguardia per stare a contatto con la natura.

Appuntamento alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it