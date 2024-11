Nel corso del dibattito in studio sarà dato spazio anche all’opinione dei calabresi. Come sempre molto ricco di spunti il canale social della trasmissione, con la possibilità per il pubblico di interagire attraverso Twitter o le telefonate da casa. Inizio alle 14.30 con replica alle 22.30, sempre su LaC

“Riforma costituzionale: sì o no?”, è questo il titolo della puntata di oggi de I fatti in Diretta che va in onda alle 14.30 sul canale 19 e in streaming sul sito di LaCtv. Il 4 dicembre 2016, dalle 7 alle 23, gli italiani andranno a votare al referendum per approvare o respingere la riforma della carta costituzionale promossa dal governo.

La riforma è chiamata anche “legge Boschi”, dal nome della ministra per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, che ha firmato la proposta di riforma insieme al presidente del consiglio. La legge implica modifiche importanti all’assetto delle istituzioni ed è stata approvata tre volte da camera e senato (due volte con lo stesso testo). Ora sarà sottoposta alla volontà popolare, su richiesta di cittadini e parlamentari, come previsto dall’articolo 138 della costituzione.

Nel corso della puntata gli ospiti risponderanno a diversi interrogativi: Cosa chiede il quesito referendario?; Quali sono le principali modifiche introdotte dalla riforma?; Che cos’è il bicameralismo perfetto, e come cambia?;Che poteri avrà il nuovo senato?;Da chi sarà formato il nuovo senato?; Come saranno scelti i senatori?;Come cambierà l’elezione del presidente della repubblica?Di cosa tratta il titolo V e come cambierà?; Quali materie torneranno di competenza esclusiva dello stato? Cos’è il Cnel e perché con la riforma viene abolito?; Qual è il rapporto di questa riforma con la legge elettorale Italicum?

Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno Luigi Pandolfi e Donatella Loprieno, che declameranno le ragioni del no. Giuseppe Alonge e Maria Stella Ciarletta, che sosteranno le ragioni del sì. Nel corso del dibattito in studio, grazie ad un contributo video, sarà dato spazio anche all’opinione della gente calabrese. Come sempre molto ricco di spunti il canale social della trasmissione, con la possibilità per il pubblico di interagire attraverso Twitter o le telefonate da casa.

La trasmissione verrà riproposta in replica alle 22.30.