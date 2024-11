Come le scuole, le amministrazione e le famiglie sono in grado di realizzare una “Calabria per tutti”? Ne parleremo nella puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Alle 14.30 su LaC

Come la scuola, le istituzioni, le amministrazioni locali, i gruppi del volontariato e le famiglie sono capaci di realizzare “Una Calabria per tutti” assicurando diritti di cittadinanza e partecipazione al mondo dei disabili. Di questo si parlerà nella puntata di oggi de “I fatti in diretta” (a partire dalle 14.30 sul canale 19 e in diretta streaming su LaCtv.it), grazie alla solita formula che unisce l’inchiesta, il dibattito in studio, l’interazione social e telefonica con gli spettatori e il collegamento con i luoghi simbolo della Calabria.



Gli ospiti di oggi del direttore Pietro Comito e di Rosaria Giovannone saranno Vito Crea, presidente di Adda - che è una associazione fondata da genitori di ragazzi disabili che si batte per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili – e Vincenzo Neri, nuovo portavoce del Forum del Terzo Settore della provincia di Vibo Valentia. In collegamento via skype da Amatrice, Giuseppe Trieste - presidente nazionale di Fiaba (Fondo italiano contro le barriere architettoniche) – illustrerà i passi avanti fatti dalla legislazione italiana e come, a partire da questi, occorra rilanciare una rivoluzione culturale che abbatta ogni tipo di barriera materiale e mentale.

L’inviato Agostino Pantano sarà collegato dal “Parco Piero Romeo” che, gestito a Cosenza dall’associazione “La terra di Piero”, costituisce un modello eccellente di come le città calabresi possono essere a misura di disabile.