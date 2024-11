I casi del funerale all’alba di Giuseppe Barbaro a Platì e dell’agguato mortale nel cimitero di San Lorenzo del Vallo saranno al centro della puntata odierna della trasmissione condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone

“Vendette e funerali senza pace”, è questo il titolo della puntata di oggi de I fatti in Diretta che andrà in onda alle 14.30 e in replica alle 23.00 su LaC. I casi del funerale all’alba di Giuseppe Barbaro a Platì e dell’agguato mortale nel cimitero di San Lorenzo del Vallo saranno al centro del dibattito in studio che Pietro Comito e Rosaria Giovannone stimoleranno assieme agli ospiti.

In studio il sociologo Mimmo Petullà, autore del libro “Dalla Vendetta al Perdono”, e i giornalisti Annalisa Costanzo di “Cronache delle Calabrie” e Pietro Bellantoni del “Corriere della Calabria”.

I reportage realizzati a Platì, dopo le polemiche suscitate dal ricorso presentato dal parroco contro l’ordinanza del questore che ha imposto il rito funebre da tenere nel cimitero e solo per i congiunti, e nel piccolo centro del Cosentino - all’indomani della mattanza in cui sono morte la madre e la sorella di Francesco Attanasio - sono i documenti esclusivi di una puntata che intreccia diversi significati legati alla morte per vendetta e alla morte per carcere in Calabria.

Due le interviste esclusive che andranno in onda. In una, Agostino Pantano raccoglie la testimonianza di una persona che si trovava nel cimitero di San Lorenzo del Vallo nei frangenti in cui veniva aperto il fuoco contro Edda Costabile e Ida Attanasio; nell’altra, Rosaria Giovannone registra la dura presa di posizione di Mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra, che contesta l’iniziativa assunta dal parroco di Platì, don Giuseppe Svanera.

