Sabato 8 febbraio, su LaC On Air, alle ore 15.00, trentunesima puntata di "Grand Terroir", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese.

"Grand Terroir" è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia.

La trentunesima puntata è incentrata sui premi ideati e realizzati da Michele e Antonio Affidato che arricchiranno l'imminente edizione del Festival di Sanremo. Da anni il laboratorio orafo del maestro Michele Affidato è impegnato nella kermesse sanremese dedicata alla canzone italiana: decine e decine di artisti famosi hanno tenuto in mano i suoi premi.

Da qualche tempo si è aggiunto il genio artistico dell'orafo e scultore Antonio Affidato, figlio di Michele, anch'egli ispirato dalle radici identitarie della propria terra. I premi sono stati presentati a Crotone nei giorni scorsi.

Interviste a Michele e ad Antonio Affidato, con un accenno anche ai successi della loro perizia orafa destinata all'arte sacra.