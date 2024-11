I suoi figli lo hanno aspettato per 80 anni. Dato per disperso nella Seconda guerra mondiale e poi ritrovato da un nipote, seppellito in un cimitero militare in Germania, Domenico Caruso ha fatto rientro nella sua Filadelfia ieri. I suoi resti sono sono stati accolto ieri dalla sua comunità, nel Vibonese, e da una rappresentanza del Comando militare Esercito “Calabria” che gli ha riservato il picchetto d’onore. Ad attendere la piccola cassettina, portata in braccio da un militare, anche due dei quattro figli ancora in vita.

Una cerimonia commovente, alla quale hanno partecipato anche il colonnello Ugo Gaeta e il sindaco Anna Bartucca. Domenico aveva 31 anni, nel 1940, quando fu chiamato alle armi. Dovette lasciare moglie e quattro figli per andare a servire la Patria. Da quella guerra però non sarebbe più tornato.

Dopo l'armistizio, come decine di migliaia di altri soldati italiani, rifiutò di combattere per la Repubblica di Salò e così venne fatto prigioniero dai tedeschi e spedito in Germania.