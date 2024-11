Il 2023, ancor prima di iniziare, è stato ribattezzato l'anno dei ponti. Calendario alla mano, con appena 4 giorni di ferie sarà possibile godere di 32 giorni di vacanza. Le festività, infatti, cadranno in posizione utile da essere incastrate con i week-end. Pronti a prendere nota?

I primi giorni di vacanza li ha portati in dono la Befana. L'Epifania è caduta infatti di venerdì e ha consentito così di partire per 3 giorni, aggiungendo sabato 7 e domenica 8 gennaio. Non male per iniziare. A febbraio, lunedì 20 e martedì 21, sarà carnevale: in realtà non si tratta di una vera e propria festa ma si può sempre partire per un fine settimana lungo. A marzo tocca tribolare, ma dietro l'angolo si affacciano le vacanze pasquali: domenica 9 e lunedì 10 aprile si festeggiano Pasqua e Pasquetta, 3 giorni di mini vacanza se si aggiunge anche il sabato.



Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì: prendendo lunedì di ferie e attaccandolo al fine settimana si ottengono 4 giorni di vacanza.

Il Primo maggio, lunedì, regala un fine settimana lungo cosi come il 2 giugno, festa della Repubblica, che è un venerdì. Per chi non è in vacanza ad agosto, Ferragosto cade di martedì: con un solo giorno di ferie se ne fanno 4 di vacanza. Il primo novembre, festa di Ognissanti, è un mercoledì: con 2 giorni di ferie - lunedì e martedì o giovedì e venerdì - si potrà organizzare una vacanza di 5 giorni.

Anche a dicembre ci sono tante opportunità di organizzarsi i fine settimana: l'8, festa dell'Immacolata, è un venerdì, così come il giorno di Natale è un lunedì e Santo Stefano un martedì, che complessivamente regalano 4 giorni di vacanza San Silvestro, infine, viene di domenica ma con lunedì, primo gennaio 2024, ci si può concedere un lungo weekend.

Non male, vero? Non resta che decidere dove andare e magari iniziare a prenotare con largo anticipo. Anche una fuga non molto lontano da casa serve a ricaricare le pile e a ripartire con più energia.