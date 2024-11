La sfida tra Donato e Fiorita al ballottaggio di Catanzaro: è questo il tema a cui è dedicata la puntata odierna di Prima della notizia, il format condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC Tv.

Domenica 26 giugno gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino della città capoluogo di regione. Da una parte Valerio Donato, docente universitario ex Pd, sostenuto anche da Lega e Forza Italia ma senza simboli di partito. Dall’altra il candidato del campo largo Pd-M5S Nicola Fiorita, anche lui docente universitario. Se ne parlerà in studio con il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo. In collegamento anche il direttore de Il Reggino Pietro Bellantoni. Ospiti della puntata saranno Wanda Ferro e Antonello Talerico. Spazio anche agli aggiornamenti sui ballottaggi di Acri e Paola.

Dopo il tg delle 14, torna invece il consueto appuntamento con Dopo la notizia, condotto dal direttore di LaC News24 Pier Paolo Cambareri. Al centro la scissione che sta interessando il Movimento 5 stelle. Ospite l'europarlamentare Laura Ferrara.