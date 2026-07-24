L’esponente della Giunta regionale sottolinea l’esperienza del prelato nella formazione dei giovani: «Un patrimonio prezioso per una terra che ha bisogno di testimonianze forti e di adulti che camminino accanto alle nuove generazioni»

L’assessore all'Istruzione, Sport e Politiche per i giovani Eulalia Micheli dà il benvenuto al nuovo vescovo di Locri-Gerace, monsignor Cesare Di Pietro.

«A nome mio personale e come assessore all'Istruzione, Sport e Politiche Giovanili della Regione Calabria, Le rivolgo il più cordiale benvenuto nella Diocesi di Locri-Gerace. Le comunità della Locride e l'intera Calabria La accolgono con gioia e con fiducia», dichiara Micheli.

«In un tempo segnato da grandi sfide sociali, educative e giovanili, la presenza di un Pastore è segno di speranza e di un cammino condiviso. La Sua lunga esperienza nella formazione dei giovani, maturata come Rettore del Seminario Arcivescovile San Pio X di Messina e nel servizio educativo, è un patrimonio prezioso per una terra che ha bisogno di testimonianze forti e di adulti che camminino accanto alle nuove generazioni», continua.

«Come ho già anticipato nel nostro incontro prima del Suo arrivo a Locri, nel mio ruolo istituzionale – afferma Micheli – avrò a cuore di collaborare con la Sua persona e con la Chiesa diocesana sui temi che ci vedono vicini: l'educazione delle nuove generazioni, la valorizzazione dello sport come strumento di inclusione, il sostegno ai giovani e alle famiglie».

«Sono certa che la Sua guida pastorale, segnata dalla semplicità e dalla vicinanza alla gente, in continuità con il Suo predecessore, Mons. Francesco Oliva, saprà essere un riferimento importante per le scuole, per le parrocchie, per le associazioni e per tutte le realtà del territorio».

«Le assicuro la mia piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale per il bene comune, nella consapevolezza che educare e crescere insieme è la strada per dare futuro alla nostra terra. Le auguro – conclude Micheli – un fecondo ministero episcopale, certa che la Sua guida pastorale sarà di grande valore per tutta la Locride e per la Calabria. Che il Signore La guidi in questo nuovo servizio».