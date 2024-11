Via libera della Conferenza Stato-Regioni alla nomina di Robert Giovanni Nisticò a presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Aifa. L'intesa è stata ratificata anche in Stato-Regioni, dopo il parere favorevole espresso dalle Regioni. «Auguro al neo presidente buon lavoro - ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - Devo ringraziare il presidente uscente Giorgio Palù per il lavoro svolto in questi anni, grazie a lui siamo andati verso una riforma dell'Aifa».

Figlio dell'ex presidente della Regione Calabria, Nisticò è professore di Farmacologia all'Università di Tor Vergata. Il suo nome è stato suggerito dal ministro della Salute Schillaci dopo le dimissioni di Palù.

Gli auguri di Occhiuto

«Ci riempie di orgoglio il fatto che Robert Giovanni Nisticò sia diventato il nuovo presidente dell'Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Un professionista dalle riconosciute qualità, un farmacologo e accademico di livello internazionale, un talento calabrese chiamato a svolgere una funzione di grande responsabilità e a guidare un ente fondamentale per le politiche sanitarie del Paese. In questo momento di soddisfazione, ci risulta impossibile non pensare a suo padre, il già presidente della nostra Regione Giuseppe Nisticò, una persona a me cara che starà gioendo per questo bel traguardo. Al neo presidente dell’Aifa esprimo un sincero e affettuoso augurio di buon lavoro». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.