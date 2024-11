Fabrizio Ruggiero campione d’Europa di Kickboxing è tornato nella sua amata Crotone. La città in cui è nato e in cui vivono i suoi, la città che cita ad ogni incontro, alla quale dedica la vittoria. E per fortuna le vittorie sono state tante finora, tutte prestigiosissime. Fabrizio Ruggero quel ragazzo timido, riservato, che aveva in testa la boxe già da quando era ragazzino, è stato premiato con la targa di Affidato nell’ VIII Premio Giovani Eccellenze Crotonesi per iniziativa del Rotary club, alla presenza dell’Amministrazione comunale, di associazioni sportive, di diversi cittadini, di tutti quelli che stimano questo campione, che è partito da Crotone con un’idea precisa. Ed ha mantenuto fede all’impegno che aveva preso con sé stesso.

In un post si legge: «Ma la verità è che per salire sul ring ci vogliono due co****ni quadrati. Non è per tutti». Ed è proprio così, basti pensare che nel corso di un recente match, Fabrizio si è fatto molto male alla mano destra. Ma lui sa che non può fermarsi, che quello è il momento della sua vita che difficilmente si sarebbe ripetuto. Va avanti, stringe i denti, incoraggiato dal suo team, non molla e vince.

È ancora vivo in Fabrizio il ricordo di quel sabato sera da brividi all' Mgm Island di Milano, dove il kickboxer calabrese di 24 anni, di Crotone, ha conquistato il titolo di campione europeo Wako Pro, Cat.60 Kg-5x3-K1 Rules. Una grande vittoria per Fabrizio che fra le lacrime di gioia ha gridato: «Questa vittoria è per la mia Crotone e per tutta la Calabria».

Agli inizi di giugno Fabrizio ha vinto un match durissimo contro il forte spagnolo Alejandro Robles, nella splendida serata del Petrosyanmania di Milano. Fabrizio Ruggiero è campione Europeo in carica di kickboxing e campione italiano di Kickboxing Wako Pro della categoria 62 kg. Lo scorso 4 febbraio, Ruggiero ha battuto al Kick and Punch Milano il forte spagnolo Flavious Chiavuru, sul ring della tredicesima edizione del "The night of kick and punch". Il match, che si è svolto al PalaLaSerra di Rozzano (MI) è stato dominato da Ruggiero dall’inizio alla fine. Fabrizio è un volto conosciuto ed un campione molto apprezzato. Due anni fa era con noi ospite di una puntata di Sa di Calabria da Crotone.

Nel corso della cerimonia del Rotary di Crotone, in tutti gli interventi è stata evidenziata la testardaggine e la caparbietà del ragazzo, insieme al coraggio e alla voglia di raggiungere gli obiettivi che si era dato che sin da ragazzino.