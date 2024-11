Questo il tema della puntata odierna della trasmissione in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre

"Le contraddizioni della sanità". Questo il tema della puntata odierna della trasmissione "I fatti in diretta", in onda su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Il programma curato da Pietro Comito e Rosaria Giovannone, tratterà delle condizioni dell'offerta sanitaria calabrese, partendo dagli ultimi sviluppi dell'inchiesta del Nas sull'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Nel corso della trasmissione, d'altronde, si farà il punto sulla situazione in cui versano anche gli altri presidi calabresi e, in particolare, gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e il Pugliese di Catanzaro. Ospiti in studio il vicepresidente regionale dell'Aaroi Emac, l'associazione dei medici rianimatori e di area critica, Domenico Minniti, e il segretario della Cgil Medici di Catanzaro Ivan Potente. Nel corso della trasmissione verranno trasmessi i reportage realizzati da Rosaria Giovannone e Agostino Pantano all'Annunziata di Cosenza e al centro di medicina solidale Ace di Pellaro, una realtà forse unica nel Mezzogiorno, che assicura prestazioni diagnostiche e specialistiche gratuite ai non abbienti, con un abbattimento delle liste d'attesa del 90% rispetto alla sanità pubblica.

Nel corso dell'anteprima si aprirà una finestra sulla scomparsa di Maria Chindamo, dal professionista della Piana di Gioia Tauro da mesi ormai al centro di un giallo irrisolto. Scomparsa, il suo corpo non è stato mai trovato, ma gli inquirenti non hanno dubbi: è stata vittima di un omicidio. L'inviato Agostino Pantano sarà in collegamento diretto da Rosarno, con la madre e il fratello di Maria Chindamo, che attraverso le telecamere di LaC intendono lanciare un messaggio agli investigatori affinché le indagini non si fermino.