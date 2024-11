Roma è grande. Troppo grande forse. Così accade che nel frastuono quotidiano si perda il sordo grido d'aiuto dei più deboli. Ed è tra i luoghi della Roma pittoresca che si fa strada ogni giorno Andrea. Il racconto della madre ci porta nel lato confuso e difficile dell'adolescenza, fra sogni, illusioni e fantasmi. Un ragazzo in mezzo a mille altri. Ma la sua sorte è governata da un jeans e da un colore. Un colore maledetto.

Sono quei pantaloni rosa per i quali viene deriso. Prese in giro probabilmente continue che Andrea, 15 anni, ad un certo punto non regge più. Ed è la sua fine. Una storia struggente, raccontata dalla voce di mamma Teresa, originaria di Crotone. È possibile ascoltarla nella nuova puntata del podcast Primi Piani - Storie di vita, a cura di Francesco Tricoli. CLICCA QUI PER ASCOLTARE QUESTO E GLI ALTRI EPISODI