Venerdì 3 gennaio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche on demand su LaC Play) nuova puntata di “Imprenditori in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della puntata il presidente del Corecom Calabria, avvocato Fulvio Scarpino. I Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) operano in tutt'Italia come organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e pertanto, anche in relazione alla specifica legislazione calabrese, svolgono diverse importanti funzioni. Ad esempio, innanzi al Corecom si espleta la procedura gratuita di risoluzione extragiudiziale delle controversie che insorgono fra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche con riferimento a servizi di telefonia mobile e fissa, internet, telefonia pubblica e servizi televisivi a pagamento. Particolare ruolo ha poi il Corecom nel monitorare costantemente il rapporto esistente fra sistemi di comunicazione e minori, anche in riferimento al cyberbullismo. Presso il Corecom è tenuto il Roc (Registro degli Operatori della Comunicazione). La trasmissione può essere seguita, ripetiamo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.