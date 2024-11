VIDEO | Siamo andati tra la gente a sentire come vivranno questo momento. Tanta la voglia di ritrovarsi in famiglia dopo la pandemia e prima che il Covid rialzi la testa anche in Italia

Due anni di restrizioni imposti dalla pandemia hanno fatto tornare il desiderio di stare in famiglia. Di ritrovarsi attorno alle grandi tavolate e aspettare insieme la mezzanotte per abbracciarsi e brindare al nuovo anno.

«Che sia di pace e serenità», l’auspicio di tutti. Quella pace e quella serenità che il 2022 ha fatto vacillare. Dopo Natale anche Capodanno dunque con i tuoi.

A tavola quest’anno torna la tradizione. Ogni provincia ha il suo piatto tipico, ma su tutti non mancheranno lenticchie e cotechino che rappresentano un simbolo del cenone di San Silvestro e emblema di fortuna e di ricchezza.

Una tradizione a cui nessuno rinuncia, anche se la pietanza in sé non riscuote molto successo, soprattutto al Sud. «Non piace a nessuno…», ammette una signora. Siamo andati tra la gente a chiedere come si stanno preparando a San Silvestro.

Ecco cosa ci hanno risposto: