I dati del Rapporto Siae: registrati 49.610 spettacoli e più di 2,5 milioni di ingressi. Ottimi incassi per i live: è la prima voce regionale con 7,17 milioni di euro per 621 concerti e 205mila presenze

I concerti e il cinema sono tra gli eventi più seguiti in Calabria. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2025, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli appuntamenti locali che a quelli nazionali. In Calabria si registra un sostanziale testa a testa tra musica dal vivo e cinema nella distribuzione della spesa per lo spettacolo.

Secondo il Rapporto Siae 2025, il comparto dei live è la prima voce regionale con 7,17 milioni di euro, pari al 23,05% del totale, su 621 concerti e 205mila presenze. Subito dietro il cinema, che con 42.957 proiezioni e 940 mila spettatori genera 6,94 milioni di euro, pari al 22,31% della spesa complessiva. Terzo pilastro il calcio, con 5,54 milioni di euro e oltre 546 mila tifosi sugli spalti, seguito dalla prosa teatrale con 3,97 milioni di euro e dai parchi divertimento con 2,4 milioni di euro e 133 mila visitatori.

Sul fronte delle presenze, i picchi più rilevanti si registrano allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro e allo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria. L'evento più seguito è il derby Catanzaro-Cosenza del 16 marzo con 13.308 spettatori. Tra gli appuntamenti di rilievo anche il raduno "Operazione Nostalgia" a Reggio Calabria del 6 settembre, con 13.065 presenze, e le partite casalinghe del Catanzaro, tra cui Catanzaro-Cesena del 27 dicembre, Catanzaro-Südtirol del 24 agosto e il playoff con lo Spezia del 21 maggio, tutte con oltre 12 mila spettatori.