Un viaggio lento e affascinante lungo tutta la penisola. È il giro d’Italia a cavallo che Cristian Moroni, 40enne romano di origini sarde, sta compiendo in compagnia di Furia, una cavalla maremmana di 16 anni. Il 24 maggio 2021, stanco della solita routine, Cristian ha preso una scelta radicale, decidendo di mettersi in sella partendo dal Lazio in un’esperienza unica nel suo genere.

Oggi il cavaliere ha fatto tappa nella Locride, a Roccella Jonica, ospite di una famiglia del posto prima di ripartire verso altre mete e completare il suo viaggio lungo il perimetro d’Italia per scoprire le bellezze nascoste del nostro paese e godere delle piccole cose della vita.

L’intero percorso, compiuto senza forzare per consentire a Furia di recuperare energie, è documentato attraverso foto e video sui suoi canali social in un vero e proprio diario di bordo. «Il 24 maggio del 2021 – scrive Moroni su Facebook – io e la mia compagna Furia siamo partiti per un lungo viaggio. Oggi 20 giugno 2022 siamo ancora in cammino, la nostra missione è appena incominciata».