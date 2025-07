Il Grande ospedale metropolitano: «Temi trattati in un momento conviviale, succede in molte aziende per rafforzare i rapporti interpersonali». Ma il pasto non era annunciato sulla lettera di convocazione

Riceviamo e pubblichiamo dalla Direzione generale del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in merito all'articolo Al Gom di Reggio Calabria la sicurezza sul lavoro si celebra al ristorante con musica, cena a base di pesce e applausi.

In merito alla “riunione conclusiva del corso di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, questa direzione, sin dal suo insediamento, ha subito posto la sua attenzione alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso: la costituzione di una filiera dei responsabili dirigenti - mai realizzata prima - e la realizzazione dei relativi corsi obbligatori, svolti anche nei confronti di tutti i dipendenti preposti alla sicurezza; l’attivazione in cinque mesi di quattro ulteriori corsi di formazione, obbligatori per legge per tutti i lavoratori; l’attivazione di due corsi obbligatori sull’antincendio e la programmazione di altri due; la programmazione di corsi sulla radioprotezione per il personale esposto a radiazioni, anch’essi obbligatori per legge.

Si è trattato di un investimento importante nonché necessario ai fini di una corretta gestione dell’Ospedale in termini di prevenzione e protezione.

La riunione per la consegna degli attestati, a conclusione del corso per i responsabili dirigenti con il superamento dei relativi test, è stata un’occasione per trattare i temi della sicurezza ed aumentare la consapevolezza dei dirigenti con la presenza di formatori e tecnici specializzati che hanno offerto un breve momento di convivialità, nell’ottica del c.d. “team building”. Pertanto, in merito a “chi abbia pagato il conto”: l’evento oggetto dell’articolo non ha previsto alcun impegno economico a carico del Gom.

Giova rammentare che tale metodo è prassi consolidata in diverse aziende che organizzano momenti di condivisione tra i membri di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di rafforzare i rapporti interpersonali nonché riconoscersi nella mission aziendale.

Certi di aver chiarito gli appunti mossi a questo Gom, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Staff Direzione Generale

***

Prendiamo atto della replica aziendale orientata sul “team building” e ribadiamo che i partecipanti sono stati obbligati a partecipare allo svolgimento della “lezione conclusiva del corso”. Mai tenuta e sostituita, invece, da una cena non annunciata sulla lettera di convocazione.