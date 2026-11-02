L’evento ospitato presso il Riva Restaurant di Falerna ha suggellato venticinque anni di collaborazione, alla presenza della direttrice commerciale del celebre brand caprese Teresa Aprea. Il cavaliere Sergio Mazzuca: «Rapporto basato sulla stima e l’affetto che va oltre gli interessi commerciali»

L’iconica campanellina è il simbolo di Capri nel mondo, al pari quasi dei suoi faraglioni. La maison Chantecler fu fondata nell’isola napoletana nel 1947, da Pietro Capuano e Salvatore Aprea. Il primo era soprannominato “Chantecler” per la sua personalità eccentrica, che richiamava il gallo protagonista del romanzo di Rostand.

Nel 1944, Pietro Capuano fece fondere una campana in bronzo come talismano di pace da consegnare all’allora presidente degli Stati Uniti Roosvelt, e ancora oggi la campanellina è considerata un prezioso portafortuna.

Oltre alla storica gioielleria di Capri, la maison è presente a Milano e Tokyo, mentre soltanto una rete selezionata di rivenditori ha il privilegio di offrire ai propri clienti le ambite creazioni Chantecler. Tra questi c’è la gioielleria Scintille, che collabora con la maison caprese da circa venticinque anni. Una sinergia speciale, suggellata da una serata evento organizzata presso il Riva Restaurant di Falerna, alla presenza della direttrice commerciale Teresa Aprea.

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Teresa Aprea e il legame affettivo con il Gruppo Scintille

«Il prossimo anno festeggeremo ottant’anni di attività, di cui oltre venti in collaborazione con la gioielleria Scintille. Siamo nati a Capri, e soltanto da venticinque anni abbiamo deciso di uscire dall’isola, per diffondere altrove le nostre collezioni più iconiche - dichiara la direttrice commerciale di Chantecler Teresa Aprea al nostro network -. Siamo partiti con le nostre campanelle, poi a mano a mano si sono aggiunte tutte le altre collezioni. La strategia è sempre stata quella di rivolgerci a una clientela esclusiva, e questo è il requisito principale che richiediamo alle gioiellerie che collaborano con noi».

L’evento organizzato presso il Riva Restaurant di Falerna ha avuto come titolo “Tu Sei Un’Isola”, chiaro riferimento al nome che la maison Chantecler Capri ha scelto per l’ultima collezione di gioielli, nata dalla collaborazione con un artista di origini napoletane, che fonde l’identità di Capri a quella dell’isola eoliana di Alicudi.

«Come tutte le collaborazioni vincenti - spiega la direttrice commerciale di Chantecler Capri Teresa Aprea - anche questa sinergia nasce dall'amicizia profonda, e mai da un business scritto a tavolino. Roberto è un grande artista di origini napoletane, che ha scelto di vivere per sei mesi all’anno sull’isola di Alicudi. Per le sue creazioni utilizza l’antica tecnica siciliana dei pincisanti, che prevede di dipingere alla rovescia».

Il cavaliere Sergio Mazzuca: «La Calabria pronta ad accogliere il brand Chantecler Capri»

Una serata all’insegna del glamour quella organizzata dal Gruppo Scintille presso il Riva Restaurant di Falerna. L’esposizione dei gioielli Chantecler Capri ha incantato gli invitati, e le signore hanno avuto la possibilità di indossare gli iconici gioielli.

La collaborazione tra la maison Chantecler Capri e la gioielleria Scintille risale ad oltre vent’anni fa, così come spiega il titolare del gruppo, cavaliere Sergio Mazzuca: «Abbiamo da subito apprezzato l'arte di questo brand, che è un patrimonio del Sud Italia, e nelle sue creazioni si ispira molto alla nostra terra».

Sulla scelta del Riva Restaurant di Falerna come location del ricercato evento, il cavaliere Sergio Mazzuca sottolinea: «La maison Chantecler è nata nella bellissima isola di Capri, e il Riva Restaurant ci è sembrato il posto più giusto per ospitare la signora Teresa Asprea e i suoi collaboratori. Abbiamo festeggiato con loro importanti anniversari, e saremo al loro fianco anche l’anno prossimo, quando il brand Chantecler Capri celebrerà ottant’anni di attività. La Calabria - ha concluso il cavaliere Sergio Mazzuca - ha tutti i requisiti per ospitare un brand così prestigioso. Il legame che unisce il mio gruppo a Chantecler Capri è basato su sentimenti di grande affetto ed amicizia, e va ben oltre gli interessi di natura commerciale».