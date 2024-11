Consentirà di facilitare i contatti con la scuola, offrendo anche servizi interattivi

Una presentazione della scuola, contatti istituzionali, storia dell’istituto e albo dei presidi che si sono succeduti, ma anche la geolocalizzazione per raggiungere la sede senza difficoltà, l’accesso al registro elettronico, news ed eventi ed una sezione dedicata ai docenti, che comprende anche l’orario di ricevimento e la possibilità di fissare appuntamenti.





La nuova app del Liceo Lucrezia Della Valle di Cosenza è stata presentata alla stampa ed agli studenti nel corso di una iniziativa organizzata nell’aula magna dell’istituto, introdotta dal dirigente scolastico Loredana Giannicola. «Uno strumento – ha detto – fruibile con estrema facilità e che pone la scuola all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie sia per facilitare a studenti, genitori e docenti l’accesso immediato, attraverso la rete, alle informazioni relative alla vita scolastica, sia per offrire sempre nuovi servizi». In questa ottica, la preside ha chiesto la collaborazione degli studenti, abituati ad utilizzare le nuove tecnologie, per avere suggerimenti utili a migliorare l’app rendendola via via più funzionale.

Angelo Nuzzolo, rappresentante della “gea.gift” che ha realizzato l’applicazione, ne ha illustrato contenuti e funzionamento. «È uno strumento molto utile - – ha spiegato – scaricabile anche tramite QR code. Quella del “Lucrezia della Valle” è tra l’altro un’applicazione interattiva con cui sarà possibile richiedere certificati e appuntamenti ricevendo risposte immediate, prenotare libri in biblioteca e l’utilizzo dei laboratori e dell’aula magna. L’incontro è stato aperto dall’esecuzione di un brano degli studenti Oreste Calabria e Mirko Marcellini, entrambi alunni del liceo musicale.