La consigliera regionale esprime «gioia» anche per la decisione del docente di andare a vivere a Paola: «Ho già preso contatti con il sindaco e il rettore dell'università per fissare un incontro operativo con il professore»

Il consigliere regionale Sabrina Mannarino (Fdi) esprime il suo entusiasmo sulla decisione dell’illustre docente austriaco Georg Gottlob di accettare la chiamata dell’Università della Calabria e il suo proposito di abitare nella città di Paola: «Da calabrese e consigliere regionale sono contenta che un luminare dell’intelligenza artificiale di questo calibro, dopo aver insegnato nella prestigiosa Università di Oxford, scelga di venire a insegnare presso l’Unical».

«Questo evento – continua – rappresenta un attestato di stima per la nostra regione, ma soprattutto, un grande riconoscimento per l’ateneo di Rende, che negli anni è divenuto un punto di riferimento per gli studi di tecnologie avanzate e che nell’a.a. 2023/2024 attiverà il corso di laurea in Medicina e chirurgia Td (tecnologie digitali). Inoltre, dopo aver appreso che il professore desidera abitare nella città in cui sono nata, Paola, non posso che esprimere la mia gioia».

«Credo che questo accadimento, se ben supportato dall’amministrazione locale e regionale, possa innescare un circuito virtuoso per la città di Paola e l’intera Calabria. A questi fini, invero, ho già preso contatti con il sindaco di Paola e il rettore dell’Università della Calabria per fissare un incontro operativo con il professor Gottlob, coinvolgendo, ovviamente, le direzioni generali regionali preposte. Il mio proposito è quello di attivare percorsi virtuosi di sviluppo a beneficio del territorio regionale».