Il maltempo si abbatte sulla Calabria. Per la giornata di oggi e per domani, 27 marzo 2025, su tutta la regione è stata diramata dalla Protezione civile l'allerta arancione. Previste piogge, temporali e forti raffiche di evento. Diversi sindaci proprio in queste ore stanno firmando le ordinanze di chiusura scuola per la giornata di domani.

Il Comune di Crotone attiva il Coc «La Protezione Civile Regionale ha emesso aggiornamento bollettino meteo, livello di allerta Arancione, per oggi 26 marzo 2025 fino alle ore 24.00 e livello di allerta Arancione per domani 27 marzo dalle ore 00.00 alle ore 24.00. È stato convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile Si invita la cittadinanza alla prudenza e alla collaborazione nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti». È quanto scrive il Comune di Crotone sui profili social istituzionali Scuole chiuse nel Catanzarese Per la giornata di domani scuole chiuse anche in diversi comuni del Catanzarese. Tra questi Girifalco, Sersale, Taverna, Sorbo San Basile, Zagarise, Borgia, Lamezia Terme, Sersale, Pentone, Simeri Crichi, Albi, Falerna, Squillace, Taverna, Gimigliano, Botricello, San Vito, Satriano, Cropani, Caraffa, Gizzeria, San Floro, Chiaravalle, Montepaone, Cortale Scuole chiuse a Catanzaro A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani giovedì 27 marzo 2025. L’ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. Si raccomanda, come sempre, la massima attenzione e prudenza negli spostamenti.