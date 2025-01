Sabato 11 gennaio, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) ventisettesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventisettesima puntata è dedicata a un incontro che si è tenuto durante le festività natalizie a Catanzaro Lido, sul tema: "Mar Jonio crocevia del Mediterraneo". Hanno partecipato il vice sindaco di Catanzaro, con delega al Mare, Giusy Iemma, che di professione è un medico caerdiologo; il direttore del Gal Terre Locridee, architetto Guido Mignolli; Roberto Talarico, direttore artistico de "La Notte Piccante"; Massimo Tigani Sava, giornalista esperto di radici identitarie dell'agroalimentare calabrese, autore tra l'altro del volume "L'Alberello Enotrio" del quale sta per essere pubblicata la seconda corposa edizione.

Il Mar Jonio per millenni ha rappresentato, anche per la sua posizione geografica centrale che lo vede collocato nel bel mezzo del Mediterraneo, il punto di incontro tra Oriente e Occidente. In tale contesto la Calabria ha avuto un ruolo straordinario a partire dai primi movimenti di popoli, in epoca protostorica, per giungere sino ai tempi più recenti. Minoici, Micenei, Enotri, Fenici, Greci, Romani, Arabi, Ottomani, e tanti altri popoli, con intensità e peso diverso, hanno costruito una civiltà jonica che merita di essere approfondita e posta alla base di progetti sostenibili di sviluppo. Ovviamente un ruolo strategico merita la Magna Grecia, da Taranto, a Sibari, Crotone Locri, Siracusa... La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.