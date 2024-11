Non è passata di certo inosservata. Lunga ben 65 metri per un peso totale pieno carico di 940 tonnellate, è il Main, il mega yatch di lusso di Giorgio Armani avvistato in mattinata al largo di Capo Vaticano e segnalato dalla motonave Blue Ocean in servizio per il tour della Costa degli Dei.

Si tratta di una vera e propria casa galleggiante, risultato della collaborazione tra lo stesso Armani, che ne ha curato gli interni eleganti ma essenziali, e la più innovativa tecnologia navale dei cantieri Codecasa di Viareggio. Non una presenza nuova nel Vibonese, due anni fa proprio a bordo del suo Main Armani aveva deciso di trascorrere al largo di Tropea il suo compleanno.