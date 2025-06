Identità, tradizione e territorio. Elementi chiave che hanno caratterizzato l’inaugurazione del Merano WineFestival - ieri sera 7 giugno - nel cuore di Cirò. L’antico borgo crotonese si è vestito a festa per accogliere i tanti visitatori che fino a tarda notte hanno brindato alle eccellenze enogastronomiche calabresi.

Organizzato in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Arsac, il Consorzio di Tutela dei vini Doc Cirò e Melissa, il Merano WineFestival si profila - più che un evento - un viaggio tra storia, tradizione e innovazione che porta alla scoperta dell’anima autentica del Sud attraverso i suoi vini e sapori unici.

Oggi, 8 giugno, la kermesse si trasferirà a Cirò Marina, nello splendido Borgo Saverona dove oltre 150 espositori tra cantine, aziende food, spirits e birrifici artigianali accoglieranno i visitatori per degustazioni illimitate. Il programma include masterclass tematiche, come “Non solo Gaglioppo” e “Magna Grecia Metodo Classico”, e incontri con esperti del settore. Tra gli appuntamenti più attesi, la cerimonia di premiazione del “WineHunter Award Calabria 2025”, che riconosce le eccellenze vinicole regionali. Ma non solo. Ci saranno anche momenti di alta gastronomia con chef stellati come Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Caterina Ceraudo, che proporranno piatti tipici calabresi rivisitati in chiave gourmet.

Il programma di oggi

Domenica 8 Giugno - Cirò Marina, Borgo Saverona

17:00 – 18:00

Inaugurazione con sciabolata

Premiazione WineHunter Award Calabria 2025

18:00 – 24:00

Wine&Food: 150+ Tavoli espositivi di cantine produttrici e aziende food, spirits&beer

Cirò Music: musica live in zona piscina.

CALABRIA TALKS

18:00 - Sala Camino

Diversità e complessità dell’assortimento varietale calabrese. Quanto ancora da esplorare?

A cura della Dott.ssa Anna Schneider e del Dott. Gennaro Convertini

CALABRIA MASTERCLASS

19:00 - Sala Camino

Non solo Gaglioppo. La Biodiversità calabrese in bottiglia.

A cura del giornalista e conduttore televisivo Andrea Radic e della Dott.ssa Francesca Oliverio

20:00 - Sala Camino

Magna Grecia Metodo Classico. Nuovi scenari organolettici dagli spumanti autoctoni del sud.

A cura di Helmuth Köcher The WineHunter e del dott. Gennaro Convertini

18:00 – 24:00

SOCIAL GARDEN

Uno spazio creativo dove vino, musica e incontri si fondono in un’atmosfera rilassata e piena di energia. Qui produttori, influencer, giornalisti e winelover si incontrano per brindare, raccontare e vivere il vino calabrese in modo nuovo.

19:30 – 22:00

Chef on the table: Chef Stellati e Arte gastronomica con piatti tipici calabresi.

CHEF

Luca Abbruzzino – Ristorante Abbruzzino Oltre Antonio Biafora – Ristorante Hyle

Caterina Ceraudo – Ristorante Dattilo

PIZZA GOURMET

Daniele Campana – Campana pizza in teglia

22:00 – 24:00

Lounge "Mixology & Music" in terrazza