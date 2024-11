Calabria, come esportare. Questo il tema dell'incontro che vedrà la partecipazione anche del viceministro dell'Economia Laura Castelli. I lavori saranno moderati dalla sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci

Calabria, come esportare. Questo il tema dell'incontro in programma il 25 luglio alle 11.30 a Vibo Valentia all'Hotel 501. Al centro dell'appuntamento gli strumenti operativi per l'internazionalizzazione.

I lavori saranno moderati da Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale. Previsti gli interventi di Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del viceministro dell'Economia Laura Castelli, del presidente Ice Carlo Ferro e di Elbano De Nuccio, presidente Cndcec.