La responsabile regionale del Movimento fondato dall'onorevole Michele Brambilla sarà Lea Santaniello. Al suo fianco la rete dei referenti regionali

Strenua difesa dell'ambiente, degli animali e dei loro diritti. Lotta ai maltrattamenti, all'abbandono, agli zoo, ai circhi e alla sperimentazione animale, approvazione di leggi più severe per tutelare gli animali e consentire loro l'accesso a tutti i luoghi pubblici e la massima mobilità su tutto il territorio nazionale.

Sono questi alcuni dei punti cardine nel programma del Movimento Animalista che è presente anche in Calabria con un responsabile regionale Lea Santaniello e una rete di delegati locali.



Si tratta di persone qualificate e che vantano già anni di impegno in prima linea a difesa di tutti gli esseri viventi. Insieme con la presidente nazionale Michela Vittoria Brambilla, fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, e del direttivo nazionale, sarà cura del coordinamento della Calabria interloquire con le autorità locali per migliorare la legislazione a tutela dei nostri amici a quattrozampe, garantire loro il diritto alla vita e all'integrità fisica, combattere l'odioso fenomeno della caccia, chiedere maggiori diritti per gli animali rinchiusi negli allevamenti intensivi, e aiutare le persone in difficoltà economica a provvedere alle quotidiane esigenze dei loro amici animali.



“L’idea di fondare il Movimento animalista – spiega l’on. Brambilla – viene dal basso, nasce dalla presa d’atto della generale insensibilità per la tutela dei diritti degli animali da parte di chi, a tutti i livelli, ci governa. Assistiamo ad un paradosso: mentre la società civile è sempre più attenta ai temi animalisti, politici e amministratori quando va bene li ignorano e quando va male prendono la direzione contraria, in ossequio a lobby controinteressate che si presumono portatrici di voti. Ebbene, noi siamo qui per dare al nostro impegno, finora di natura sociale, un chiaro sbocco politico”. Politico non vuol dire partitico. “Il Movimento – specifica l’on. Brambilla - non è legato ad alcun partito ed è assolutamente indipendente, presenterà il proprio simbolo, sosterrà i propri candidati, con l’obiettivo di portare “gente nostra” nelle istituzioni e quindi cambiare realmente le cose”. Il Movimento Animalista é stato presentato nei giorni scorsi a Milano con un'Assemblea Costituente, alla quale ha partecipato anche il presidente Silvio Berlusconi che, a titolo personale, é tra i fondatori del nuovo partito.





"In particolare vogliamo richiamare le istituzioni ad una maggiore responsabilità nella gestione delle problematiche del randagismo, aspetto ancora molto critico per il nostro territorio. - spiega Lea Santaniello - La nostra squadra coinvolge una rete completa di responsabili provinciali e presto anche cittadini. In qualità di vice presidente, Salvatore Natoli, guardia zoofila, socio fondatore e legale rappresentante dell’associazione Niki e commissario dell’ENPA di Reggio Calabria.

La rete dei referenti provinciali. A Cosenza, responsabile sarà Mariella Cipparrone, socia dell’associazione IAPL Italia onlus e di una zampa per la vita per le quali svolge consulenza legale. A Reggio Calabria, Angela Aguì, fondatrice e presidente dell’associazione Anime Randagie. A Vibo Valentia Marina Betrò, presidente della sezione Enpa di Pizzo Calabro. A Catanzaro Emanuela Vitale, del consiglio direttivo della Lega del Cane, Sezione di Soverato.