Il ‘pacchetto Colombo’ è la triste storia di un colossale fallimento costato negli anni ‘70 e ‘80 centinaia di miliardi, quasi tutti sprecati e un'infinità di sogni svaniti. O forse erano incubi?

Si intendeva perfino costruire un grande centro siderurgico in provincia di Reggio Calabria. Taranto, del resto, non è mai stata così lontano lontana.

Ma perché il governo italiano non puntato tutto sulla valorizzazione dell’agricoltura e del turismo in una terra che ha una storia millenaria fatta di bellezze naturali incantevoli?

Ne parliamo a Calabria rinviata a giudizio, questa sera martedì 8 novembre alle 21:00. Partendo dal nuovo libro del giornalista e scrittore Alessandro De Virgilio, interamente dedicato al cosiddetto Pacchetto Colombo, dal nome dell’allora presidente del Consiglio che agli inizi del 1971 lo presentò in parlamento per fermare la rivolta di Reggio Calabria.

Ma quel pacchetto fu veramente tutto da buttare? Non la pensa così il presidente degli industriali calabresi Aldo Ferrara che illustra come fra le tante iniziative industriali del pacchetto Colombo vi sono stati progetti realizzati che hanno portato risposte concrete alla Calabria.

Ad esprimere un giudizio definitivo sarà una personalità della politica calabrese, Mario Tassone nel ruolo del ‘giudice’ della puntata. Tassone per cinquant’anni ha rappresentanto la nostra terra nel parlamento e nel governo. Gli impegni di Colombo furono mantenuti? Perché non scelsero ambiente, agricoltura e turismo per il rilancio della Calabria? Lo vedremo martedì prossimo, grazie anche al contributo di alcuni video d’epoca veramente interessanti e mai visti prima.

L'appuntamento è quindi per martedì 8 novembre alle ore 21 su LaC Tv - canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky