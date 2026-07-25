Per valorizzare il merito, promuovere il dialogo tra patrimonio classico e cultura contemporanea, e nel contempo rafforzare l’identità culturale. Il Comune di Gioia Tauro ha ospitato un appuntamento di rilievo assoluto, mai realizzato prima in città: la cerimonia di conferimento del Premio Civico Nazionale “Stesicoro”, che ha unito grandi nomi della cultura nazionale, arte, tradizione e memoria storica.

Si tratta della più alta onorificenza istituita dall'amministrazione comunale, a conferma dell’impegno profuso nella promozione della cultura quale motore di crescita civile, sociale e identitaria. Il riconoscimento, in onore del poeta Stesicoro, tra i più illustri poeti lirici greci della Magna Grecia considerato l'inventore della poesia corale, rende omaggio a personalità di rilievo nazionale e internazionale che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito alla crescita della cultura, della ricerca, delle arti e della diffusione della conoscenza.

Carla Morogallo: «Legata alla mia città»

Per la sua prima edizione, la Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Cultura Domenica Speranza, ha deliberato all'unanimità di conferire il premio a Carla Morogallo (opera realizzata dall’artista gioiese Cosimo Allera). Nata a Gioia Tauro nel 1980, oggi Carla Morogallo è stata confermata per la seconda volta nel ruolo di direttrice generale di Triennale Milano, una delle più autorevoli istituzioni culturali a livello internazionale, fondata nel 1923, con sede nel monumentale Palazzo dell'Arte, all'interno del Parco Sempione, punto di riferimento per l'architettura, il design, le arti visive e performative.

Oltre al suo ruolo in Triennale, dove ha guidato l'ente attraverso anni di crescita del patrimonio e bilanci in utile, Morogallo è membro del Consiglio Direttivo di Federculture e ha fatto parte della commissione del Ministero dell'Istruzione per le linee guida delle nuove scuole finanziate dal PNRR.

«Ricevere il Premio Civico Nazionale "Stesicoro" rappresenta per me un'emozione profonda e un grande onore – ha dichiarato Carla Morogallo -perché arriva dalla città in cui sono nata e alla quale resto profondamente legata. La cultura ha il compito di creare connessioni, generare conoscenza e offrire nuove prospettive di crescita per le persone e per le comunità. Ricevere questo premio, dedicato a una figura simbolo della Magna Grecia, rafforza la consapevolezza del valore delle proprie radici e della responsabilità di continuare a lavorare affinché la cultura sia sempre più uno strumento di dialogo, apertura e futuro. Ringrazio il Comune di Gioia Tauro, il sindaco, l'assessore alla Cultura e l'intera comunità per questo riconoscimento, che accolgo con sincera gratitudine. Questa onorificenza più che celebrare la mia professionalità credo rafforzi il valore delle origini. Da Gioia Tauro non sono andata via, sono partita, e partire presuppone il tornare, le mie origini sono sempre con me, la mia ancora di salvezza nelle difficoltà della vita quotidiana e professionale. Ai giovani calabresi consiglio di essere molto ambiziosi, essere competitivi, studiare e non dimenticare mai da dove si è partiti. I valori sono importanti: umiltà, dedizione, semplicità, non cambiare profilo neanche quando si raggiungono vette importanti».

Cittadinanza onoraria al maestro Affidato

La cerimonia di conferimento si è svolta ieri sera nella cornice di Palazzo Sant'Ippolito, alla presenza del sindaco Simona Scarcella, dell'assessore alla Cultura Domenica Speranza, del sindaco di Crotone Vincenzo Voce, del prof. Marco Ercoles, filologo classico e professore associato di Lingua e Letteratura Greca all'Università di Bologna, tra i maggiori studiosi contemporanei di Stesicoro, e della prof.ssa Lucia Lepore, già docente di Archeologia della Magna Grecia e di Metodologie della ricerca archeologica all'Università di Firenze.

La serata ha fornito anche l’occasione per intraprendere un viaggio nella grande storia della Magna Grecia, per riscoprire Stesicoro, uno dei suoi massimi esponenti, nato proprio a Metauros, l’odierna Gioia Tauro intorno al 630 a.C. e morto a Catania.

Nel corso dell’evento, è stata, inoltre, conferita la cittadinanza onoraria al maestro orafo Michele Affidato, in riconoscimento del suo prestigioso percorso artistico e del profondo legame che negli anni ha saputo costruire con la città di Gioia Tauro, contribuendo con la propria arte a promuovere nel mondo i valori della tradizione, della creatività e dell'eccellenza italiana: «Ricevere questa cittadinanza onoraria mi fa veramente piacere. A Gioia Tauro ci sono stato lo scorso anno, al museo Metauros dove ho avuto modo di ammirare i fantastici reperti archeologici e dove ho avuto l'onore di esporre alcune mie opere. Si è aperta una sincera amicizia che ci vede raggiungere questo traguardo. Sono orgoglioso di raccontare il mio territorio. Sono un orafo calabrese, dietro la mia arte c'è una fervida appartenenza alla mia terra. Ringrazio l'amministrazione comunale, che mi ha dato questa grande emozione. È veramente molto bello quello che sto vivendo. La vita mi porta in giro per il mondo, ma la mia rampa di lancio è la Calabria. Delle bellezze della Calabria si è raccontato molto poco, ed è giusto farlo sempre più».

Scarcella: «La calabresità è una marcia in più»

«Gioia Tauro ha una cultura legata alla Magna Grecia e noi abbiamo voluto evidenziarlo – ha affermato il sindaco Simona Scarcella -. Il premio Stesicoro vuole dire questo: la calabresità è una marcia in più. La Calabria è bella, manca soltanto qualcuno che lo ricordi un pochino agli altri. Con il conferimento del Premio Civico Nazionale "Stesicoro" a Carla Morogallo, gioiese doc, nata e cresciuta qui, inauguriamo una nuova e importante pagina della storia culturale della nostra città. Il Premio "Stesicoro" nasce con l’intento di valorizzare chi, attraverso il merito e la cultura, contribuisce a costruire un ponte tra la nostra identità, profondamente legata alla Magna Grecia, e il mondo contemporaneo. Con Carla Morogallo inauguriamo l'Albo d'Onore del Premio Civico Nazionale "Stesicoro", celebrando una gioiese che, con merito e competenza, guida oggi una delle massime istituzioni culturali internazionali e testimonia concretamente i valori di cultura, memoria, libertà e dialogo. È una bella occasione anche per conferire la pergamena di cittadino onorario al maestro Michele Affidato, che della storia ellenica ha fatto il centro della sua arte. Abbiamo questo gemellaggio sentimentale con lui, perché ama Gioia Tauro. Ci è sembrato giusto valorizzare la sua grande professionalità che è la professionalità dei calabresi nel mondo».

L’evento era Inserito nel programma estivo culturale gioiese “Gioia Culture Summer festival 2026”. «L'appuntamento di oggi è il secondo di un cartellone ricchissimo – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Domenica Speranza -. Abbiamo iniziato con la masterclass del regista Matteo Garrone, a seguire avremo tantissimi altri eventi. Questa serata è stata di uno spessore culturale altissimo. Abbiamo parlato di Stesicoro con gli studiosi più autorevoli a livello internazionale. Felice per il premio conferito a Carla Morogallo, il suo è un percorso professionale costruito con competenza, visione e continuità per vent’anni all’interno Triennale Milano, che testimonia eccellenza culturale e manageriale, capacità di dialogo tra discipline e attenzione al valore educativo e civile della conoscenza. Oggi abbiamo provveduto anche alla consegna della cittadinanza onoraria, già conferita lo scorso anno, al maestro orafo Michele Affidato. Abbiamo coronato l’impegno che l'amministrazione comunale aveva preso».