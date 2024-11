Non sono mancate polemiche relative all'esiguo numero di posti disponibili per assistere alla cerimonia. Per consentire ai ragazzi di assistere è stata allestita una diretta in streaming nell’Aula Caldora.

Misure di sicurezza straordinarie all’Università della Calabria in attesa dell’arrivo del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella raggiungerà l’ateneo di Arcavacata alle 11 per presenziare alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico, accompagnato dal Ministro degli Interni Marco Minniti e dalla Presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, eletta in Calabria nel 2013.

Rigidi i controlli ai varchi di ingresso. La giornata grigia e piovosa non agevola il flusso delle persone ed il lavoro delle forze dell’ordine. L’Aula Magna sarà gremita in ogni ordine di posto. Il protocollo non prevede che il Capo dello Stato prenda la parola. Interverranno invece il rettore Gino Crisci, il presidente del consiglio degli studenti Domenico Tulino, la rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato accademico Paola Dodaro, Bashar Swaid, sfuggito nel 2013 alla guerra in Siria ed approdato all’Unical dove conduce un dottorato di ricerca.

Non sono mancate alla vigilia di questo importante appuntamento, le polemiche dovute all’esiguità dei posti riservati agli studenti. Al netto della stampa e delle autorità, erano poco meno di 190 le poltrone a disposizione per il pubblico da assegnare mediante una procedura on line gratuita. Le prenotazioni sono andate esaurite nel giro di tre minuti e mezzo. Per consentire ai ragazzi di assistere alla cerimonia è stata allestita una diretta in streaming nell’Aula Caldora.