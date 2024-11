Paolo Colangeli, regista e produttore, dopo studi ed esperienze eclettiche tra pittura, cinema e teatro si è specializzato nella realizzazione di documentari e format tv. Tra il '90 e il 2010 ha realizzato diverse serie per la Rai, come Notte Rock, Italia campus, Fuoriclasse, Paesi del mediterraneo, e anche per Mediaset Stelle della SonyMusic insieme ad altri format di intrattenimento. Negli ultimi anni si è dedicato alla realizzazione di docu-serie sui temi del Crime, con Camorriste 1 e 2 per Sky. Il regista sarà protagonista della nuova puntata di vis-à-vis nel dialogo a due con Paola Bottero.

La Capitale vis-à-vis andrà in onda venerdì 24 giugno alle 20, su LaC Tv, canale 11 del DTT, , canale 411 TvSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.