Il programma Il Salotto delle Interviste, ideato da LaC Network in collaborazione con l’I.C. Amerigo Vespucci, chiude la sua prima stagione con un incontro speciale tra studenti e ospiti illustri.

Questo ultimo appuntamento (QUI LA PUNTATA), andato in onda ieri, domenica 11 maggio, ha visto protagonisti il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro.

Gli ospiti hanno risposto alle domande degli studenti, affrontando temi rilevanti per la crescita della città e per il ruolo della Chiesa nella società contemporanea.

Federico Cantafio incontra Enzo Romeo: un sindaco a confronto con i giovani

Il giovane studente Federico Cantafio ha intervistato Enzo Romeo, primo cittadino di Vibo Valentia. Durante il suo intervento, Federico ha posto domande incisive, cercando di comprendere meglio la visione del sindaco riguardo ai progetti futuri per la città e i temi urgenti da affrontare.



“Qual è il problema più urgente da risolvere nel nostro territorio?” È stata una delle domande di Federico, alla quale il sindaco ha risposto spiegando come la sua amministrazione stia lavorando per risolvere le criticità locali.

Lo studente ha poi sollevato una questione cruciale per Vibo Marina: quella dei grandi serbatoi di carburante che dominano l’orizzonte. “A che punto siamo con il progetto di smantellamento e trasferimento?”, ha chiesto Federico. E questa è solo una delle tante domande cruciali poste al sindaco.

L’incontro si è concluso con una riflessione sul ruolo delle istituzioni nel fornire risposte e opportunità alle nuove generazioni. “La parte più bella del mio lavoro è proprio quella di stare in mezzo ai ragazzi, alla gente, ascoltando i loro sogni e le loro esigenze”, ha dichiarato il sindaco, ricordando come il suo ruolo non si limiti solo alla gestione amministrativa, ma implichi anche un impegno umano verso la comunità.

Diego Di Iorgi e Mon. Attilio Nostro: la vocazione e il ruolo della Chiesa nel mondo di oggi

Successivamente, è stato il turno di Diego Di Iorgi, altro studente dell’I.C. Amerigo Vespucci di Vibo Marina, che ha intervistato Mons. Attilio Nostro, Vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera, Tropea. Diego ha iniziato chiedendogli di raccontare la sua vocazione e di spiegare come ha risposto alla chiamata a servire la Chiesa. La risposta di Mons. Nostro è stata ricca di emozione e di riflessioni sulla fede, sul servizio e sulla chiamata che guida ogni sacerdote nella propria missione.

Un’altra domanda significativa riguardava il ruolo della Chiesa in un periodo storico complesso, segnato da conflitti come la guerra tra Russia e Ucraina. "Come può la Chiesa contribuire alla pace e alla riconciliazione nel mondo?”, ha chiesto Diego. Mons. Nostro ha risposto sottolineando l’importanza del dialogo e della mediazione come strumenti fondamentali per diffondere un messaggio di pace.

Non sono mancati nemmeno i temi legati ai giovani e alla loro partecipazione alla vita della Chiesa. “Come può la Chiesa essere più vicina ai giovani e alle famiglie?” ha chiesto lo studente. Il Vescovo ha parlato dell’importanza di ascoltare i giovani, di dare loro spazio nelle attività parrocchiali e di creare un ambiente accogliente in cui possano crescere nella fede.

Il messaggio finale: un invito all’impegno

Al termine dell’intervista, Mons. Nostro ha lanciato un messaggio ai giovani, incoraggiandoli a impegnarsi attivamente nella vita della parrocchia e a non temere di esprimere i propri desideri e le proprie opinioni. “Parlate con il vostro parroco, ditegli cosa vorreste trovare nella parrocchia, cosa vi piacerebbe fare insieme a lui. L’apertura al territorio e alla salvaguardia del creato sono fondamentali”, ha detto il vescovo, invitando i giovani a essere protagonisti di un cambiamento positivo.

Le interviste si sono concluse con un’altra sessione di domande dal pubblico, composta da studenti, a cui entrambi gli ospiti hanno risposto con grande disponibilità e attenzione.

Un arrivederci alla prossima stagione

Concludiamo questa prima stagione de “Il Salotto delle Interviste” con l’augurio che i temi trattati, le domande fatte e le risposte ricevute possano stimolare una riflessione continua e costruttiva nel nostro territorio.

Per scoprire tutte le risposte degli ospiti, rivedete la puntata su LaC Play.

L’appuntamento è rimandato alla prossima stagione, con nuovi ospiti e nuove tematiche da affrontare.