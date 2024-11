La 17enne Martina Barone a settembre è partita dalla Calabria per frequentare il quarto anno di superiori in Massachusetts: «Non potrei essere più orgogliosa di me stessa. Sono qui da soli 3 mesi e posso solo dire che la mia vita è cambiata»

Ha 17 anni e il coraggio di partire per un anno di studio all’estero, il talento e la determinazione per distinguersi e realizzare il proprio sogno.

Martina Barone di Palmi, nel Reggino, a settembre scorso è partita dalla Calabria con l’organizzazione YouAbroad alla volta degli Stati Uniti d’America per frequentare il quarto anno delle superiori all’estero. Oggi Martina è entrata a far parte del Team di cheerleader della sua high school a Tyngsborough, Massachusetts, realizzando il suo personalissimo sogno americano.

Icona americana per eccellenza, il cheerleading negli States è una vera e propria istituzione raccontata da Hollywood e celebrata fin dai tempi di “Grease”, il musical del 1978 che ha segnato l’immaginario di un’intera generazione con la sua scena più memorabile di Danny e Sandy in tutto il loro splendore.

Ma fare la cheerleader è tutt’altro che uno scherzo e impone disciplina e forza di volontà. «Le scuole qui negli Stati Uniti offrono l’opportunità di praticare uno sport. - racconta Martina che a Palmi frequenta il liceo Classico Nicola Pizi – Io ho infatti avuto la possibilità di fare la cheerleader, che è molto di più di sostenere la propria squadra urlando “Datemi una A, Datemi una B”, ma è un vero e proprio sport che richiede allenamenti giornalieri con attività che vanno dallo stretching, all’acrobatica fino al vero e proprio potenziamento muscolare».

«È proprio come si vede nei film americani, dove alla partita di football della scuola ci siamo noi cheerleader a fare il tifo per la nostra squadra attraverso delle piccole coreografie. Non potrei essere più orgogliosa di me stessa per aver deciso di provare tutte le attività che in Italia non ho mai potuto sperimentare! Sono qui da soli 3 mesi e posso solo dire che la mia vita è cambiata veramente in positivo: dalla conoscenza della lingua inglese, alle importanti possibilità che grazie a questa magnifica esperienza di sicuro avrò nel mio futuro, al sogno che sto vivendo».