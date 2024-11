Dopo il clamoroso successo della prima edizione, il Tg Young, il telegiornale realizzato dagli studenti, torna in grande stile e con una squadra ancora più ricca di entusiasmo e talento. Nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Vespucci di Vibo Marina e il Network LaC, il progetto si espande, includendo nuovi protagonisti e istituti scolastici pronti a mettersi in gioco.

Un progetto che cresce con il territorio

Se nella prima edizione erano gli studenti dell’Istituto Comprensivo Vespucci di Vibo Marina a vestire i panni di giornalisti, tecnici e operatori di ripresa, quest’anno il progetto si allarga. La nuova edizione vedrà il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo Vespucci-Murmura (Vibo Marina – Vibo Valentia) e dell’Istituto Comprensivo Briatico. Un’opportunità straordinaria per valorizzare le voci e i talenti di giovani provenienti da diverse realtà scolastiche.

Giovani protagonisti davanti e dietro le quinte

Il cuore pulsante del TG Young sono proprio gli studenti, chiamati a ricoprire ruoli di grande responsabilità e creatività: giornalisti, tecnici e operatori di ripresa. Per ogni appuntamento mensile, una nuova squadra sarà selezionata, garantendo così una rotazione continua e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di ragazzi.

Un viaggio che riprende domenica 29 dicembre 2024

La prima edizione di questa nuova avventura partirà domenica 29 dicembre 2024. Una data importante che segna l’inizio di un viaggio emozionante, capace di dare voce ai giovani e raccontare il loro punto di vista sul mondo.

Questo progetto si conferma un laboratorio di idee e un esempio di come la scuola e il Network LaC possano collaborare per creare qualcosa di unico. Il TG Young non è solo un telegiornale: è un’occasione per crescere, imparare e lasciare il segno.

Non resta che sintonizzarsi sui nostri canali e lasciarsi sorprendere dalle storie raccontate dagli studenti, vero motore di questa società e protagonisti di un futuro tutto da raccontare.