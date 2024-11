Cosa ci aspetta per la stagione turistica ormai alle porte? Ci sarà un crollo dei visitatori stranieri? Come si sta organizzando la Regione Calabria per la ripartenza del settore? Ne parleremo oggi nel corso del format di approfondimento Prima della notizia condotto da Francesca Lagoteta in onda a partire dalle 13 su LaC.

Ne parleremo con Fausto Orsomarso, assessore al Turismo della Regione Calabria e con Giovanni Macrì, sindaco di Tropea.

Ospiti della puntata anche le giornaliste di LaC News24 Alessia Principe e Francesca Lagatta. Con quest’ultima affronteremo il “Caso Scalea”: la redditizia convivenza tra la località turistica dell’alto Tirreno cosentino e i cittadini russi.



Dopo il tg delle 14 spazio a Dopo la notizia. Con il direttore Pier Paolo Cambareri discuteremo del porto di Gioia Tauro, scalo strategico per la Calabria e l'Italia intera. Ospiti il presidente dell'Autorità di sistema portuale Andrea Agostinelli e Agostino Pantano, giornalista di LaC News24.

Appuntamento dalle 13 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaC Sat, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile successivamente anche su LaC Play.