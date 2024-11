Attualità

Il vescovo di Locri: «Non vogliamo il lavoro dalla ‘ndrangheta»

Dura reazione da parte di mons. Francesco Oliva in merito alle scritte ingiuriose comparsi a Locri all’indomani della visita di Mattarella: «Quello che vogliamo è un lavoro degno, non il lavoro per il quale si ricorre al capo pastore o al capo cantoniere o al boss di turno»