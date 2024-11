Attualità

Il WhatsApp di Pasquale Motta – Consorzi di bonifica

Continuano, anche in queste ore, le proteste dei consorzi di bonifica per trasferimenti e fondi. Sarebbe però il caso di abolire questi organi che sono solo centri di spesa e di potere, inglobando il suo personale in Calabria Verde. Ecco il parere del direttore Pasquale Motta nel suo WhatsApp del sabato